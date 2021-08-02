إخماد حريق مصنع المواد البلاستيكية باكتوبر.. و4 سيارات إطفاء للتبريد

تجري حاليًا قوات الدفاع المدني في الجيزة عمليات التبريد بموقع حريق شب في مصنع مواد بلاستيكية بمدينة 6 أكتوبر بواسطة 4 سيارات إطفاء منعا لتجدد النيران.



وكشفت معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة ملابسات الحريق، وتبين نشوبه في كمية مخلفات وتشوينات في قطعة أرض فضاء ملحقة بالمصنع، وأمكن السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المصنع.



وكانت قوات الدفاع المدني بالجيزة قد دفعت بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.



وتلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.



ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء بقيادة مدير إطفاء أكتوبر.



وانتقلت قوات الدفاع المدني إلى محل البلاغ بقيادة اللواء علاء خلوصي واللواء علاء السعيد في محاولة للسيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر، وتسبب الحريق في تصاعد كثيف للأدخنة حتى أن سحابة سوداء غطت سماء المنطقة.



وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.