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التموين: تشديد الرقابة على المحال المشاركة بالأكازيون الصيفي

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 07:16 م
بوابة الفجر
أحمد فشير
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شدد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على مديريات التموين والاجهزه الرقابية بالوزارة بمتابعة السلع المعروضة في المحل المشاركة بالاوكازيون للتأكد من جودتها، مصيفًا وأضاف انه وجه ايضا المديريات و الاجهزة الرقابية بمتابعة المحال المشاركة في الاوكازيون لعرض سعرين قبل وبعد الدخول في الاوكازيون. 

وأفاد بيان صادر عن التموين، اليوم، أنه تم وجه مديري المديريات بتسهيل اجراءات دخول المحال التجارية للمشاركة في الاوكازيون، مشيرًا إلى أن الهدف من الاوكازيون هو تحقيق الاستفادة للمواطن للحصول على سلع مخفضة وزيادة قدرته الشرائية بعد التخفيضات المعروضة بالمحال المشاركة في الاوكازيون، وكذلك تنشيط التجارة الداخلية بالدولة، وبيع التجار للسلع الراكدة عندهم.

ومن جانبه، أطلق علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، إشارة البدء للبث التجريبي لقناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة، مشيرًا إلى أن إطلاق قناة على اليوتيوب خاصة ‏بالوزارة يساهم في مزيد من الشفافية في التعامل مع المعلومات والبيانات الرسمية ‏ورصد وتعريف المواطن بكل ما هو جديد بالوزارة، إضافه إلى شرح الكثير من ‏التفاصيل عن بطاقة الدعم وخدمات الوزارة والمشروعات التي تمت، والتي سوف تتم في ضوء خطة الوزارة الاستراتيجية.

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