"126 مكتبًا بالجمهورية".. الخريطة الكاملة لمكاتب شهادات لقاح كورونا

بدأت وزارة الصحة والسكان، عبر مكاتبها المنتشرة في مختلف محافظات الجمهوية، في استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، الراغبين في استخراجها، اعتبارا من يوم السبت الماضي.



وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة بدأت في استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا الراغبين في استخراجها، من خلال 126 مكتبا مخصصا لاستخراج تلك الشهادات على مستوى محافظات الجمهورية.



فيما يلي من سطو، تستععرض "الفجر" لمتابعيها، الخريطة الكاملة لمكاتب استخراج شهادات الحصول على لقاح كورونا، حيث استخراج شهادات الحصول على اللقاح من خلال 126 مكتبا منتشرا في مختلف محافظات الجمهورية، على النحو التالي:

محافظة القاهرة:

- مكتب صحة نصر أول.

-مكتب صحة الشريف.

- مكتب صحة قصر النيل.

- مكتب صحة التجمع الأول.

- مكتب صحة المعادي.

- مكتب صحة المنيل.



محافظة الجيزة:

- مكتب التطعيم الدولي.

- مكتب صحة كرداسة.

- مكتب صحة الحوامدية.

- مكتب صحة أطفيح.

- رعاية شمال العياط.

- رعاية طفل البدرشين.

- مكتب صحة أوسيم.

- مكتب صحة الصف.

- مركز صحي زين.

- مركز طب أسرة زنين.



محافظة الإسكندرية:

- مكتب صحة المندرة.

- مكتب صحة سموحة.

- مكتب المراقبة الدولية.

- مكتب صحة العامرية.

- وحدة العجمي البحرية.



محافظة القليوبية:

- مكتب صحة بنها رابع.

- المركز الطبي بكفر الشيخ.

- مركز طبي شباب

- مركز طبي الخانكة أول.

- مركز طبي الخصوص.

- مركز طبي بهتيم ثان.

- المركز الطبي بشبين القناطر.

- مركز طبي طوخ.

- مكتب صحة القناطر الخيرية أول.

- مركز طبي قليوب المحطة.



محافظة البحيرة:

- المركز الطبي بناصر.

- المركز الطبي الحضري غرب آيتاي.

- عيادة حي أول العكريشة.

- الإدارة الصحية ببدر.

- المركز الطبي الحضري برشيد.

- مكتب صحة أبو المطامير.

- وحدة البلاكوس الصحية بكوم حمادة.

- مكتب صحة المحمودية.

- صحة أول أدكو.



محافظة الغربية:

- مكتب التطعيم الدولي بإدارة المحلة الأول.

- مكتب صحة سمنود.

- مكتب صحة زفتى.

- مكتب صحة بإدارة قطور.

- مكتب صحة أول كفر الزيات.

مكتب صحة ثان بسيون.



محافظة المنوفية:

- مكتب صحة منوف ثان.

- مكتب صحة السادات.

- مكتب صحة الباجور.

- مكتب صحة شبين الكوم ثان.

- مكتب صحة أشمون.



محافظة الشرقية:

- مكتب صحة أول الزقازيق.

- مركز تطعيم ديوان مديرية الشئون الصحية بالزقازيق.

- مكتب صحة ثان الزقازيق.

- مركز طبي الحي العاشر،

- مستشفى منيا القمح.

- المركز الطبي بإدارة بلبيس.

- مستشفى القنايات.

- مستشفى ديرب نجم.

- وحدة الدميين بفاقوس.

- مستشفى الحسينية.



محافظة الدقهلية:

- مكتب صحة ثان المنصورة.

- مكتب صحة ميت غمر.

- مكتب صحة الجمالية.

- مكتب صحة بلقاس.

- مكتب صحة السنبلاوين.

- مكتب صحة دكرنس.

- وحدة أسرة قولونجيل.

- مكتب صحة أول المنصورة.



محافظة كفر الشيخ:

- مكتب صحة كفر الشيخ أول.

- مكتب صحة دسوق أول.

- مكتب صحة مطوبس.

- مكتب صحة فوه.

- مكتب صحة قلين.

- مكتب صحة سيدي سالم.



محافظة دمياط:

- مكتب صحة أول دمياط، مركز طب أسرة حي أول.

- مكتب صحة الزرقا.

- مكتب صحة دمياط الجديدة.



محافظة بورسعيد:

- مكتب صحة بورسعيد أول.



محافظة الإسماعيلية:

- مركز صحة السبع بنات، مركز طب أسرة السبع بنات.

- مكتب صحة القصاصين.



محافظة السويس:

- مكتب الحجر الصحي ببورتوفيق.



محافظة الفيوم:

- مركز المتميز بالشواسنة.

- مركز طبي سنورسز

- مركز طبي اطسا.

- ديوان مديرية الصحة والسكان بالفيوم.



محافظة بني سويف:

- مكتب صحة أول.

- مركز طبي الغمراوي.

- رعاية الطفل بالفشن.

- المركز الطبي ببا.



محافظة المنيا:

- مكتب صحة ثالث ملوي.

- مكتب صحة ثالث مغاغة.



محافظة أسيوط:

- مكتب صحة أول أسيوط.

-مركز صحي القوصية.

مكتب صحة أبو تيج.



محافظة سوهاج:

- أدفا.

- مكتب صحة طهطا.

- العوامر بحري جرجا.

- مستشفى البلينا المركزي

- وحدة صحة الأسرة بنيدة.



محافظة قنا:

- مكتب صحة قنا.

- مكتب صحة قوص.

- مكتب صحة نجع حمادي.



محافظة الأقصر:

- مكتب صحة ثان الأقصر.

- مستشفى حميات الأقصر.

- الوحدة الصحية بالزينية.

- مكتب صحة إسنا.

- الوحدة الصحية بالرزيقات بحري تأمين صحي.

- الوحدة الصحية بآل عثمان.



محافظة أسوان:

- مكتب التطعيم الدولي بمعزل الحجر الصحي.

- مكتب صحة أسوان أول.

- مكتب صحة كوم أمبو.

- مكتب صحة أدفو غرب.



محافظة مطروح:

- مكتب صحة الحمام.

- مكتب صحة الضبعة.

- مكتب صحة مطروح أول.

- مكتب صحة سيوة.



محافظة البحر الأحمر:

- مكتب صحة الغردقة.

- مكتب صحة رأس غارب.

- مكتب صحة سفاجا.

- مكتب صحة القصير.



محافظة جنوب سيناء:

- مكتب صحة شرم الشيخ.

- مكتب صحة رأس سدر.

- مكتب صحة طور سيناء.

- مكتب صحة نويبع.





محافظة شمال سيناء:

- مكتب التطعيم الدولي.

- المركز الصحي الحضري ببئر العبد.





محافظة الوادي الجديد:

- مكتب صحة الخارجة.

- مكتب صحة الداخلة.