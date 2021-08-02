في ذكرى وفاته.. تعرف على تفاصيل أول محاولة أمريكية لإنتاج فيلم عن محمد علي باشا



تحل اليوم ذكرى وفاة أحد أهم الحكام الذين مروا علي كرسي حكم مصر وهو محمد علي باشا.



يعتبر محمد علي باشا، هو مؤسس الأسرة العلوية، ويشيع وصفه بأنه "مؤسس مصر الحديثة"، فهو من بني الجيش المصري ونهض بالاقتصاد وأرسل البعثات التعليمية للخارج وأحدث ثورة حقيقية في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة.



جعل محمد علي باشا، مصر قوة إقليمية يهابها جيرانها بعد أن كانت مجرد ولاية تابعة للخلافة العثمانية.



كانت هناك محاولة عام 1949 لإنتاج فيلم سينمائي عن محمد علي باشا، بمناسبة مرور 100 عامًا على وفاته، من إنتاج وزارة الشئون الاجتماعية التي تشرف حينها على شئون التمثيل والسينما والملاهي.



تم إصدار قرار من الوزير بتشكيل لجنة من كبار الأدباء والفنانين يرأسها المؤرخ المصري الدكتور محمد بك رفعت، للعمل على إخراج هذا الفيلم على أن يتولي استديو مصر التنفيذ والإشراف عليه فنيًا، لغة الحوار في الفيلم فكان من المُتفق عليه أن يكون مزيجًا بين اللغة العربية الفصحى واللغة التركية، بينما اللغة العامية خاصة بالشعب والمماليك.



كان المقرر أن يجسد الفنان حسين رياض، الشخصية الرئيسية للفيلم، بالإضافة إلى مشاركة كل من الفنانين إبراهيم عمارة وعباس فارس وعماد حمدي وراقية إبراهيم.



كانت تكاليف إنتاج الفيلم المقرر 60 ألف جنيه، وقد رفض مجلس النواب زيادة الميزانية، ما جعل استديو مصر يتراجع عن الإنتاج، فمرت الأسابيع والشهور وظل مشروع الفيلم حبرًا على ورق.



في عام 1950 عادت فكرة إنتاج الفيلم تُطرح مرة أخرى، ولكن برؤية مختلفة حيث حضر إلى مصر المنتج والمخرج الأمريكي وكاتب السيناريو الأمريكي الشهير جين ماركي، جاء يحمل معه ورقة عمل متكاملة ومشروع ضخم لإنتاج فيلم عالمي عن محمد علي باشا، صاغها ماركي بعقلية أهل هوليوود المحترفين.



تجول بعدد من استديوهات السينما المصرية، ووضع سيناريو للفيلم عرضه على بعض المسئولين، وحصل على موافقة مبدئية، واختار للفيلم اسم مبدئي هو "الهلال والنجوم".



وضع تصوره الخاص ليصبح الفيلم عالميا وتُصدَر منه نسختان بالإنجليزية والعربية، ووضع له ميزانية تُقدر بنحو ثلث مليون جنيه تقريبًا.



صرح المخرج الأمريكي في لقائه مع الصحافة آنذاك وفقًا لـ"أيام مصرية" بأن "الفيلم فيه ثماني شخصيات على رأسها شخصية محمد علي الكبير التي سيقوم بها ممثل مصري بالطبع".



وأضاف أن هناك شخصيات سيجسدها ممثلون من أمريكا ومن أوروبا يصلحون لهذه الأدوار فضلًا عن شهرتهم التي تساعد على رواج الفيلم في أنحاء العالم، أما باقي الشخصيات وجميع الممثلين الثانويين والكومبارس سيكونون من مصر، حيث تصور أغلب مناظر الفيلم، على أن تُصور باقي المشاهد في سوريا ولبنان.



عاد المخرج الأمريكي جين ماركي صاحب مشروع إنتاج فيلم عالمي عن محمد علي باشا إلى بلاده بعد أن حرك المياه الراكدة لمشروع إنتاج الفيلم، على أمل القدوم مرة أخرى والبدء في تنفيذ المشروع كما صرح بذلك، إلا أنه ولأسباب غير معلومة لم يعد إلى مصر.



عاد مشروع إنتاج فيلم ضخم عن مؤسس مصر الحديثة إلى خزائن الذكريات، وتضاءل الأمل أكثر خاصة بعد ثورة 23 يوليو 1952 وسقوط عرش الملك فاروق الأول وتولي الضباط الأحرار الحكم.