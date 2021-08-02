وزيرة الصحة: بدء تطعيم العاملين بالقطاع السياحي في هذه المدن أولًا (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مبدولي تواصل معها اليوم للعمل على بدء تطعيم العاملين في القطاع السياحي كله، والخدمات المكملة للقطاع مثل العاملين في البازارات، والمراكب، والمرشدين السياحيين.



وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أنه سيتم البدء تطعيم العاملين في القطاع السياحي بلقاح كورونا في الأقصر وأسوان اعتبارا من 15 أغسطس الجاري.



وأكدت وزيرة الصحة، أن الوزراة تستهدف تطعيم 100% من العاملين في القطاع السياحي بحلول منتصف شهر سبتمبر المقبل استعداد لموسم السياحة الشتوي.

