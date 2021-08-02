لماذا سقط تنظيم الإخوان عربيا؟ (فيديو)

خرج التونسيون ومن قبلهم المصريون للإطاحة بتنظيم الإخوان، الذي أثبت فشله في كل مكان، وكذلك عدم قدرته على قيادة الدول أو المشاركة في العملية السياسية، لافتقاره للأجندة الوطنية والانتماء الحقيقي لأي بلد.

يسعى التنظيم دائما إلى تنفيذ أجندات غير وطنية بأهداف وتمويلات مشبوهة من الخارج، لإسقاط الدولة الوطنية والتحكم بها بشكل تام، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

كل هذا الفساد دفع الشعوب للخروج ضد تنظيم الإخوان في مصر وليبيا وتونس، لاستعادة بلدانهم من التنظيم.