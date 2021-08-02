Advertisements

الأهلي سيجري مسحة طبية غدًا الثلاثاء للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سوف يجري مسحة طبية غدًا الثلاثاء، وذلك ضمن الإجراء المتبع من الناحية الطبية للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين. 

وخاض الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية في منتصف الملعب ثم تقسيمة بطول الملعب للتركيز على الجوانب الفنية والخططية.‎

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة ثلاثة أيام للتخلص من حالة الإجهاد بعد مباراة ‏أسوان المؤجلة من الجولة ‏‏17 في بطولة الدوري.‏

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا الثلاثاء استعدادًا لمباراة وادي دجلة، التي يسعى خلالها ‏الفريق لتحقيق الفوز وقطع خطوة جديدة في مشوار الحفاظ على لقب الدوري الممتاز.‏ 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي مع وادي دجلة مساء الأربعاء المقبل على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، وهي مؤجلة من ‏الجولة 22 في بطولة الدوري الممتاز.‏ 

ويدخل الأهلي مباراة وادي دجلة، وفي رصيده 58 نقطة جمعها من 26 مباراة في بطولة الدوري الممتاز، كان آخرها مباراة أسوان الأسبوع الماضي، وحقق الفوز فيها بنتيجة 3-1 ‏ليرفع رصيده إلى 58 نقطة.‏ 
 
ويتصدر محمد شريف مهاجم الأهلي قائمة هدافي الدوري برصيد 16 هدفًا، فيما سجل الأهلي في ‏البطولة 54 هدفًا حتى الآن، ويسعى لمواصلة مسيرة الانتصارات في المسابقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الاهلي الأهلي يبذل جهوده الأهلي بسبب نجم الفريق

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

منذ حوالي 6 ساعات

مواعيد مباريات الزمالك الـ3 المقبلة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 8 ساعات

عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ ساعة و 28 دقيقة

حيلة جديدة من كلوب لبقاء محمد صلاح مع ليفربول

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 20 دقيقة

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ ساعتين و 52 دقيقة

رونالدو مازال يريد الرحيل عن يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ يوم

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

ننشر مستندات تراخيص عقار الوراق المنهار.. "استلموها قبل الكارثة بيوم"

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الفحص الطبي يحدد موقف أحمد الشيخ من المشاركة أمام إنبي

عبد الحفيظ يستفسر من طبيب الأهلي عن موقف المصابين

تقسيمة بطول الملعب في مران الأهلي تحت قيادة موسيماني

سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا.. ويدخل معسكرًا بالقاهرة استعدادًا لمواجهة دجلة

فقرة مطولة في مران الأهلي على الكرات العرضية والتصويب

طاهر محمد طاهر يغيب عن مران الأهلي ويكتفي بجلسة في الجيم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

06:02 م

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

05:54 م

ننشر مستندات تراخيص عقار الوراق المنهار.. "استلموها قبل الكارثة بيوم"

05:43 م

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان