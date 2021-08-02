Advertisements

جيرو يقبل التحدي الأكبر في ميلان

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أكد المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو، الاثنين، أنه لا يعاني من أي ضغوط بعد اختيار القميص رقم 9 مع فريق ميلان الإيطالي، الذي انتقل له مؤخراً، والذي تحول إلى «قميص مشؤوم» لا يتألق من يرتديه بالشكل المنتظر منذ رحيل المهاجم الأسطوري فيليبو إنزاغي عن صفوف «الروسونيري» في عام 2012.

 

وقال المهاجم الفرنسي في تصريحات صحفية: «لا أؤمن بالخرافات على الإطلاق. أظن أن تقديم مباريات جيدة أو سيئة لا يعتمد على القميص الذي ترتديه، أستطيع تحمل الضغط الواقع علي بعد ارتداء الرقم 9، الذي مرّ على نجوم بحجم إنزاغي وفان باستن وبابين».

 

وتابع: «الأمر بمثابة فخر بالنسبة لي، ومسؤولية كبيرة ستدفعني لتقديم أفضل ما لدي من أجل إسعاد جماهير الفريق»، معرباً عن آماله في التألق مع الميلان، الذي انتقل له في موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

 

يذكر أنه منذ رحيل إنزاغي في 2012، ارتدى العديد من المهاجمين الرقم 9 مع ميلان على رأسهم أليكساندر باتو ولويس أدريانو والأرجنتيني غونزالو هيغواين والبرتغالي أندري سيلفا والكرواتي ماريو ماندزوكيتش، ولكن أغلبهم فشل في إثبات نفسه وكانت رحلته قصيرة مع الفريق.

 

وعن إمكانية مشاركته بديلاً للسويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش على مدار الموسم، قال: «لا أشعر أنني سأكون بديلاً لأي لاعب. اختيار اللاعبين سيكون مهمة المدير الفني (ستيفانو بيولي)، وأتمنى المشاركة في أكبر عدد مباريات ممكن، خاصة أن الإدارة تثق في وتعاقدت معي لأنها تعتقد أنني استطيع مساعدة الفريق».

 

وأعرب المهاجم الفرنسي عن فخره باللعب إلى جانب إبراهيموفيتش، مشيراً إلى أن قرار الدفع بهما معاً في المباريات سيكون متوقفاً على المدير الفني، مشيراً إلى أن طريقة لعبه تختلف عن النجم السويدي، مشيراً إلى أن الأخير يستطيع المشاركة في تنظيم اللعب في الخطوط الأمامية وليس فقط إنهاء الهجمات.

أخبار تهمك

ننشر مستندات تراخيص عقار الوراق المنهار.. "استلموها قبل الكارثة بيوم"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

حيلة جديدة من كلوب لبقاء محمد صلاح مع ليفربول

منذ ساعتين و 33 دقيقة

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 8 ساعات

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 25 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

منذ حوالي 4 ساعات

مواعيد مباريات الزمالك الـ3 المقبلة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

منذ حوالي 6 ساعات

رونالدو مازال يريد الرحيل عن يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ يوم

عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

06:02 م

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

05:54 م

ننشر مستندات تراخيص عقار الوراق المنهار.. "استلموها قبل الكارثة بيوم"

05:43 م

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان