جيرو يقبل التحدي الأكبر في ميلان

أكد المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو، الاثنين، أنه لا يعاني من أي ضغوط بعد اختيار القميص رقم 9 مع فريق ميلان الإيطالي، الذي انتقل له مؤخراً، والذي تحول إلى «قميص مشؤوم» لا يتألق من يرتديه بالشكل المنتظر منذ رحيل المهاجم الأسطوري فيليبو إنزاغي عن صفوف «الروسونيري» في عام 2012.

وقال المهاجم الفرنسي في تصريحات صحفية: «لا أؤمن بالخرافات على الإطلاق. أظن أن تقديم مباريات جيدة أو سيئة لا يعتمد على القميص الذي ترتديه، أستطيع تحمل الضغط الواقع علي بعد ارتداء الرقم 9، الذي مرّ على نجوم بحجم إنزاغي وفان باستن وبابين».

وتابع: «الأمر بمثابة فخر بالنسبة لي، ومسؤولية كبيرة ستدفعني لتقديم أفضل ما لدي من أجل إسعاد جماهير الفريق»، معرباً عن آماله في التألق مع الميلان، الذي انتقل له في موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

يذكر أنه منذ رحيل إنزاغي في 2012، ارتدى العديد من المهاجمين الرقم 9 مع ميلان على رأسهم أليكساندر باتو ولويس أدريانو والأرجنتيني غونزالو هيغواين والبرتغالي أندري سيلفا والكرواتي ماريو ماندزوكيتش، ولكن أغلبهم فشل في إثبات نفسه وكانت رحلته قصيرة مع الفريق.

وعن إمكانية مشاركته بديلاً للسويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش على مدار الموسم، قال: «لا أشعر أنني سأكون بديلاً لأي لاعب. اختيار اللاعبين سيكون مهمة المدير الفني (ستيفانو بيولي)، وأتمنى المشاركة في أكبر عدد مباريات ممكن، خاصة أن الإدارة تثق في وتعاقدت معي لأنها تعتقد أنني استطيع مساعدة الفريق».

وأعرب المهاجم الفرنسي عن فخره باللعب إلى جانب إبراهيموفيتش، مشيراً إلى أن قرار الدفع بهما معاً في المباريات سيكون متوقفاً على المدير الفني، مشيراً إلى أن طريقة لعبه تختلف عن النجم السويدي، مشيراً إلى أن الأخير يستطيع المشاركة في تنظيم اللعب في الخطوط الأمامية وليس فقط إنهاء الهجمات.