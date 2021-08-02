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تعرف على موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة (فيديو)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال رفعت فياض، المتخصص في شؤون التعليم، إن تجربة الثانوية العامة الجديدة نجحت بنسبة 90%.

وتابع "فياض" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد": "تجربة الثانوية العامة نجحت في الشكل والمضمون، كون البابل شيت يشمل أسئلة من المنهج بأكمله".

وأكد أن امتحانات الثانوية العامة ضمن أسئلة لأول مرة تقيس مستوى الطالب المتميز، مشيرا إلى أن معلمي الدروس الخصوصية الأكثر رفضا للنظام الجديد.

ولفت إلى أن نظام الثانوية العامة ستؤهل الطلاب بشكل جيد للجامعات، كون الطالب يعتمد على الفهم وليس الحفظ، مؤكدا أن فكرة الدروس الخصوصية ساهمت في تدمير التعليم خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن تصحيح الامتحانات إلكترونيا يصب في مصلحة الطالب، ويقلل من نسبة الأخطاء البشرية، مؤكدا أن نتيجة الامتحانات ستكون دقيقة بنسبة 100%، وبالتالي لن يكون هناك تظلمات.

وتوقع اختلاف مجموع طلاب الثانوية العامة قائلا "مش هنلاقي 99.9"، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات القمة سيحدد عقب ظهور النتيجة.

كما توقع ظهور نتيجة الثانوية العامة يوم 15 أو 16 أغسطس الجاري.

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