تحرك جديد من نجم بيراميدز لحسم انتقاله للزمالك

يضغط نبيل عماد دونجا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على إدارة ناديه من أجل الموافقة على انتقاله لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأنهى مسئولو نادي الزمالك اتفاقهم مع نبيل دونجا، تمهيدا لانضمامه للفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واجتمع نجم بيراميدز سبورت مع هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، وطلب منه الموافقة على رحيله والانضمام إلى نادي الزمالك، في الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة أنه حصل على أكثر من وعد بأنه سيتم الموافقة على رحيله حال وصول عروض له تناسب طموحات النادي المالية.

وطلب اللاعب، من المدير الرياضي لبيراميدز، بتيسير الأمور من أجل انتقاله لصفوف القلعة البيضاء، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى والتي يطلب فيها الزمالك التعاقد معه.