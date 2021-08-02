"برامج مقلدة وألعاب نارية".. الأمن يداهم ستوديو تسجيل غير مرخص بالجيزة

داهمت أجهزة الأمن بالجيزة، ستوديو تسجيل صوتي غير مرخص بمنطقة بولاق الدكرور غربي المحافظة، وعثرت بداخله على وحدة معالجة مركزية، وبفحصها تبين أنها محمل عليها برامج مونتاج وتشغيل مقلدة ومنسوخة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية أن شخصا ينشئ ويدير إستوديو تسجيل صوتي، كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، ويستخدم أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مُقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح لتلك البرمجيات.



عقب تقنين الإجراءات تماإستهداف مقر الاستوديو، وتم ضبط المالك، وبالتفتيش أمكن ضبط وحدة معالجة مركزية وبفحصها تبين أنها محمل عليها برامج مونتاج وبرامج تشغيل مقلدة ومنسوخة. كما تبين وجود قناة على موقع "اليوتويب" يتم إدارتها على ذات الجهاز، وكذا العديد من المصنفات تستخدم دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق الأدبية والمادية، وأجهزة وأدوات لتسجيل الصوت، كميات كبيرة من الألعاب النارية "مُحدثات صوت".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.