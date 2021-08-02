Advertisements

"برامج مقلدة وألعاب نارية".. الأمن يداهم ستوديو تسجيل غير مرخص بالجيزة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 07:05 م
قوات الأمن- أرشيفية
قوات الأمن- أرشيفية
إيمان عبد العاطي
Advertisements
داهمت أجهزة الأمن بالجيزة، ستوديو تسجيل صوتي غير مرخص بمنطقة بولاق الدكرور غربي المحافظة، وعثرت بداخله على وحدة معالجة مركزية، وبفحصها تبين أنها محمل عليها برامج مونتاج وتشغيل مقلدة ومنسوخة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية أن شخصا ينشئ ويدير إستوديو تسجيل صوتي، كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، ويستخدم أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مُقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح لتلك البرمجيات.

عقب تقنين الإجراءات تماإستهداف مقر الاستوديو، وتم ضبط المالك، وبالتفتيش أمكن ضبط وحدة معالجة مركزية وبفحصها تبين أنها محمل عليها برامج مونتاج وبرامج تشغيل مقلدة ومنسوخة. كما تبين وجود قناة على موقع "اليوتويب" يتم إدارتها على ذات الجهاز، وكذا العديد من المصنفات تستخدم دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق الأدبية والمادية، وأجهزة وأدوات لتسجيل الصوت، كميات كبيرة من الألعاب النارية "مُحدثات صوت".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مداهمة ستوديو صوت ستوديو تسجيل بولاق الجيزة الامن

أخبار تهمك

تحرك جديد من نجم بيراميدز لحسم انتقاله للزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

حيلة جديدة من كلوب لبقاء محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

ننشر مستندات تراخيص عقار الوراق المنهار.. "استلموها قبل الكارثة بيوم"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

منذ حوالي 5 ساعات

هاري كين يودع توتنهام بطريقة غير مباشرة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط شركة إنتاج فني مقلدة لشركات عالمية في الجيزة

أجهزة الأمن تداهم استوديو صوت غير مرخص ببولاق

حبس مالك استديو ببولاق الدكرور لإنتاج برامج مقلدة

تجديد حبس مالك استديو ببولاق الدكرور لإنتاج برامج مقلدة

لغش المواطنين.. حجز مدير ثلاجة بكرداسة لحيازته 9 أطنان كبدة فاسدة

أجهزة الأمن تداهم شركة إنتاج فني غير مرخصة بالعمرانية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

06:02 م

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

05:54 م

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

ننشر مستندات تراخيص عقار الوراق المنهار.. "استلموها قبل الكارثة بيوم"

05:43 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان