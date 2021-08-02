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سوق الأسهم يسجل ارتفاعه الحادي عشر.. ويقفز لأعلى مستوياته منذ 2008

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعه بنهاية تعاملات اليوم الإثنين ، ليصعد للجلسة الـ11 على التوالي ويقفز لأعلى مستوياته في نحو 13 عاما، بدعم القطاعات القيادية وسط نمو في حركة التداولات.

 

وأغلق المؤشر العام للسوق - تاسي مرتفعا 0.81% إلى مستوى 11,157.02 ليضيف الى رصيده نحو 90.09 نقطة ويصل لأعلى مستوى له منذ يناير/ كانون الثاني 2008.

 

وشهدت التداولات ارتفاعاً بالمقارنة بجلسة أمس الأحد حيث ارتفعت أحجام التداول إلى 265.063 مليون سهم، مقابل 252.165 مليون سهم  ، من خلال التداول على 8.274 مليار ريال مقابل  سيولة بلغت 8.038 مليار ريال.

 

وارتفع أداء 9 قطاعات أبرزهم قطاع  البنوك ليرتفع بنسبة 2.06%، كما زاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، وحقق قطاع الطاقة ارتفاعاً بنسبة 0.42%، كما سجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعاً بنسبة 0.21%.

 

في المقابل تراجع أداء 12 قطاعاً تصدرهم الاعلام والترفيه بنسبة 2.17%، وتلاه قطاع الادوية المتراجع بنسبة 1.5%، وكان قطاع السلع طويلة الأجل الأقل تراجعاً بنسبة 0.07%.

 

وتصدر سهم "الغاز" 59 سهماً مرتفعا بنسبة 8.48%، فيما تصدر التراجعات سهم سدكو كابيتال ريت تراجعات 127 سهما متراجعاً بنسبة 5.48%.

 

وتصدر سهم الراجحي السيولة بنحو 652.813 مليون ريال، فيما كان سهم "دار الاركان" الأنشط من حيث كميات التداول بنحو 32.483 مليون سهم .

 

وعلى مستوى أداء السوق الموازية - نمو فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 0.04%، إلى مستوى 24922.58 نقطة ليربح نحو 10.82 نقطة .

 

وتصدر الارتفاعات سهم المركز الكندي الطبي في أولى جلساته بالسوق الموازية بنسبة 30%، فيما كان سهم  "فش فاش" الأكثر تراجعاً بنسبة 1.58%.

 

وارتفع أداء المؤشر العام للسوق "تاسي"  خلال تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.49% إلى مستوى 11066.93 نقطة ليربح نحو 54.22 نقطة.

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