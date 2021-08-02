سوق الأسهم يسجل ارتفاعه الحادي عشر.. ويقفز لأعلى مستوياته منذ 2008

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعه بنهاية تعاملات اليوم الإثنين ، ليصعد للجلسة الـ11 على التوالي ويقفز لأعلى مستوياته في نحو 13 عاما، بدعم القطاعات القيادية وسط نمو في حركة التداولات.

وأغلق المؤشر العام للسوق - تاسي مرتفعا 0.81% إلى مستوى 11,157.02 ليضيف الى رصيده نحو 90.09 نقطة ويصل لأعلى مستوى له منذ يناير/ كانون الثاني 2008.

وشهدت التداولات ارتفاعاً بالمقارنة بجلسة أمس الأحد حيث ارتفعت أحجام التداول إلى 265.063 مليون سهم، مقابل 252.165 مليون سهم ، من خلال التداول على 8.274 مليار ريال مقابل سيولة بلغت 8.038 مليار ريال.

وارتفع أداء 9 قطاعات أبرزهم قطاع البنوك ليرتفع بنسبة 2.06%، كما زاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، وحقق قطاع الطاقة ارتفاعاً بنسبة 0.42%، كما سجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعاً بنسبة 0.21%.

في المقابل تراجع أداء 12 قطاعاً تصدرهم الاعلام والترفيه بنسبة 2.17%، وتلاه قطاع الادوية المتراجع بنسبة 1.5%، وكان قطاع السلع طويلة الأجل الأقل تراجعاً بنسبة 0.07%.

وتصدر سهم "الغاز" 59 سهماً مرتفعا بنسبة 8.48%، فيما تصدر التراجعات سهم سدكو كابيتال ريت تراجعات 127 سهما متراجعاً بنسبة 5.48%.

وتصدر سهم الراجحي السيولة بنحو 652.813 مليون ريال، فيما كان سهم "دار الاركان" الأنشط من حيث كميات التداول بنحو 32.483 مليون سهم .

وعلى مستوى أداء السوق الموازية - نمو فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 0.04%، إلى مستوى 24922.58 نقطة ليربح نحو 10.82 نقطة .

وتصدر الارتفاعات سهم المركز الكندي الطبي في أولى جلساته بالسوق الموازية بنسبة 30%، فيما كان سهم "فش فاش" الأكثر تراجعاً بنسبة 1.58%.

وارتفع أداء المؤشر العام للسوق "تاسي" خلال تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.49% إلى مستوى 11066.93 نقطة ليربح نحو 54.22 نقطة.