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عطل مفاجئ بالمحطة الرئيسية يسبب انقطاع المياة عن محافظة بورسعيد

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، عن وجود عطل مفاجئ حدث بمحطة المياه الرئيسية، تسبب في انقطاع المياه عن مناطق متفرقة بالمحافظة.

وأكدت المحافظة في بيان لها، أنه يجري أعمال الإصلاح بواسطة فرق فنية متخصصة، لسرعة عودة المياه إلى المنازل والمناطق السكنية في أسرع وقت.

وأوضح البيان، أن أعمال الإصلاح سوف تستغرق ساعتين تقريبًا، على أن يتم بدء ضخ المياه بصورة طبيعية من الثامنة مساءً.

واوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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