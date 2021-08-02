Advertisements

أمطار رعدية وشبورة.. بيان عاجل يُحذر من طقس الثلاثاء

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا (30% تقريبًا) على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
أمطار رعدية وشبورة.. بيان عاجل يُحذر من طقس الثلاثاء
أمطار رعدية وشبورة.. بيان عاجل يُحذر من طقس الثلاثاء

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر العرب

أخبار تهمك

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ يوم

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

منذ حوالي 4 ساعات

عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ ساعة و نصف

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 8 ساعات

ننشر مستندات تراخيص عقار الوراق المنهار.. "استلموها قبل الكارثة بيوم"

منذ أقل من ساعتين

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

حيلة جديدة من كلوب لبقاء محمد صلاح مع ليفربول

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مواعيد مباريات الزمالك الـ3 المقبلة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

رونالدو مازال يريد الرحيل عن يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

بدرجات الحرارة.. ننشر تفاصيل طقس اليوم

ارتفاع كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

شديد الحرارة.. تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

بدرجات الحرارة.. تحذيرات عاجلة من طقس السبت

شديد الحرارة.. بيان بدرجات الحرارة يكشف تفاصيل طقس السبت

تحذيرات عاجلة من طقس اليوم.. تعرف على التفاصيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

06:02 م

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

05:54 م

ننشر مستندات تراخيص عقار الوراق المنهار.. "استلموها قبل الكارثة بيوم"

05:43 م

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان