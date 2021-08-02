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إيمان الحصري عن حالتها الصحية: "أول مرة أقدر اكتب على "فيسبوك" من شهور"

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشرت الإعلامية إيمان الحصري منشور لها،عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

علقت "إيمان" قائلة:"أول مرة أكون قادرة أني اكتب علي فيس بوك من شهور
و الله مش عارفة اقولكم ايه علي كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته وسمعته وقريته في كل كلمة وكل دعوة من القلب الدعاء الصادق اللي لولاه مكنتش هبقي موجودة دلوقتي

وتابعت قائلة:" ناس كتير اووووووووي نفسي أكلمها وأقولها شكرًا.. شكرا بجد.. حبكم ومساعدتكم ودعائكم ومشاعركم الطيبة وصلت ودائما كانت ومازالت بتهون عليه.. إن شاء الله عندي ثقة كبيرة اني هعدي التجربة الصعبة دي علي خير لأن الحقيقة مازلت فيها لسة مخرجتش ولسة محتاجة دعواتكم.

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