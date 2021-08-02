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50 يومًا تحت الماء.. شاهد قدرات الغواصة المنضمة للبحرية المصرية

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الفريق أسامة الجندي، قائد القوات البحرية السابق، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن الغواصات البحرية بدأ استخدامها في الحرب الأهلية الأمريكية ومن ثم في الحرب العالمية الأولى.

وتابع "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر بدأت استخدام الغواصات في خمسينيات القرن الماضي.

وأضاف الفريق أسامة الجندي، قائد القوات البحرية السابق، أن الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية اهتم بتطوير القوات المسلحة، وخاصة القوات البحرية، مؤكدًا أن هناك خطة طموحة وضعت للارتقاء بالقوات البحرية.

وأردف أن الغواصة (‏S-44) الألمانية التي وصلت إلى قاعدة الإسكندرية التي استلمتها القوات المسلحة اليوم تنفذ مهام متعددة دفاعية وهجومية واستطلاع سواحل العدو ومراقبة قوات العدو، وحماية الثروات الاقتصادية في البحر.

ولفت إلى أن فترة بقاء الغواصة تحت سطح المياه تتعدى 50 يومًا، موضحًا أن سلاح الغواصات من أسلحة الردع الرئيسية في كل جيوش العالم.

واختتم الفريق أسامة الجندي، قائد القوات البحرية السابق، أن القوات البحرية قادرة على تنفيذ جميع المهام التي تكلف بها وحماية ثروات ومقدرات الشعب المصري.

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