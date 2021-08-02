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"أصاب العشرات بأمراض الصدر".. طلب إحاطة عاجل ضد مصنع كيماويات ببورسعيد

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 07:13 م
النائب حسن عمار
النائب حسن عمار
شيماء الريس
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قدم البرلماني حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة، بشأن ملف مصنع سينمار "تي سي أي"، والذي يتواجد بالقرب من منطقة القابوطي والحي الإماراتي بالمحافظة، ويعمل في صناعة المواد الكيماوية.

وطالب "عمار" في البيان بسرعة الموافقة علي مناقشة الطلب حفاظًا علي حياة المواطنين وعمال المصنع، مؤكدًا أن هناك خطورة بالغة علي حياة أهالي منطقتي القابوطي والحي الإماراتي الذين يتنفسون هواءًا محملًا بالكيماويات نتيجة للتلوث الكبير الناتج عن المصنع الذي يتعمل في مواد كيماوية مثل "صودا كاوية، كلور،  ماء أكسجين، حمض هيدروكلوريك، هيبوكلوريت صوديوم، برافين، كلوروبارفين".

وأشار "عمار" في طلب الإحاطة، إلى أن عشرات المواطنين من بينهم أطفال أصيبوا بأمراض الصدر بسبب هذا المصنع الذي يفتقر للأمن والسلامة المهنية، مشيرًا إلى أن صرخات الأهالي لم تتوقف منذ إنشاء المصنع في عام 2007.

وتساءل نائب بورسعيد عن نهاية هذه الكارثة التي تحدث علي أرض بورسعيد، قائلًا: "هاخد الفيديوهات اللي بتأكد أن المصنع دمر الثروة السمكية وعينة من أسماء الحالات التي تعاني من حساسية الصدر والتي أصيبت بالإختناق وهحطه أمام رئيس الوزراء ووزيرة البيئة"، مؤكدًا أن القرار سيكون في صالح المواطنين.

وأكد "عمار"، ثقته في القيادة السياسية والحكومة وكل جهات الدولة في أنها ستستجيب لمطلب المواطنين، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة، لافتا إلى أن صحة المواطن علي رأس أولويات الدولة ولا مجال للتفريط فيها.

وكشف حسن عمار، أن طلب الإحاطة بداية مشوار شعب بورسعيد المتضرر من مصنع سينمار "تي سي أي"، مؤكدًا علي أن هناك خطوات تصعيدية، وأن الملف لن يتم إغلاقه إلا بتحقيق حياة آمنة لأبناء بورسعيد وسكان منطقتي " القابوطي والحي الإماراتي".
"أصاب العشرات بأمراض الصدر".. طلب إحاطة عاجل ضد مصنع كيماويات ببورسعيد
"أصاب العشرات بأمراض الصدر".. طلب إحاطة عاجل ضد مصنع كيماويات ببورسعيد

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