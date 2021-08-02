نائب بالتنسيقية يزور البعثة البارالمبية قبل السفر إلى طوكيو 2020

قام النائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، بزيارة المركز الأوليمبي في المعادي لتفقد البعثة البارالمبية بصحبة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور عبد الهادى القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب والنائبة هند حازم أمين سر اللجنة وعدد من السادة النواب اعضاء اللجنة.



وكشف فتحي، خلال بيان له، أن الزيارة هدفت إلي تذليل كافة العقبات قبل سفر البعثة ورفع الروح المعنوية، في إطار الحرص على تقديم الدعم اللازم لأبطال مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيعهم على حصد الميداليات الذهبية في البطولة.



وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم تقديم الأعلام لعدد من أبطال مصر في الألعاب المختلفة كما تمت متابعة مبارة لكرة الهدف للمكفوفين وسط إشادة من الحضور علي المستوي الطيب والذي ظهر عليه الأبطال.



يذكر أن البعثة البارالمبية المصرية تشارك ب ٨ ألعاب في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو: رفع الأثقال، ألعاب القوى، السباحة، تنس الطاولة، كرة الطائرة جلوس، للتايكوندو، ريشة طايرة، كرة الهدف للمكفوفين.