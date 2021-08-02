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"لا تخرج من المنزل إلا للضرورة".. "الأرصاد" تعلن استمرار الموجة الحارة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 07:18 م
الموجة الحارة تواصل ذروتها
الموجة الحارة تواصل ذروتها
مارينا بشارة
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تشهد البلاد، غدا الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ونسبة الرطوبة، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم.

وحذرت الهيئة في بيان لها، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، كما ناشدت المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة بقيم تتراوح من درجتين إلى أربع.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأوضح بيان "الأرصاد" أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء، طقسا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون حار رطب علي السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة، أن يسود غدًا الثلاثاء ليلا، طقس مائل للحرارة رطب علي القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الثلاثاء حيث تشهد فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.، كما تشهد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فستكون من خفيف الي معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية من جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الثلاثاء، فهي الكالتالي: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.
"لا تخرج من المنزل إلا للضرورة".. "الأرصاد" تعلن استمرار الموجة الحارة
"لا تخرج من المنزل إلا للضرورة".. "الأرصاد" تعلن استمرار الموجة الحارة

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