خبيرة مصرفية تكشف حقيقة التشابه بين العملات الجديدة والرينبو (فيديو)

كشفت سهر الدمياطي، الخبيرة المصرفية، حقيقة وجود تشابه بين العلامة المائية للعملات البلاستيكية الجديدة، وعلم الرينبو.



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين،:"العلامة المثيرة للجدل عبارة عن علامة مائية بلون قوس قزح"، مشيرة إلى أن العلامة تستهدف الحد من التزوير.



ونفت وجود تشابه بين العلامة المائية للعملات البلاستيكية الجديدة وعلم الرينبو، مشيرة إلى أن عدد كبير من دول العالم تستخدم العملات البلاستيكية في إطار تطوير السياسات النقدية.



وأشارت إلى أن العمر الافتراضي للعملة البلاستيكية يصل إلى 12 عامًا، بينما عمر العملة الورقية عامين فقط، موضحة أن العملات البلاستيكية تمنع انتقال الفيروسات والطفيلات.



وأكدت أن تداول العملات الورقية مستمر، ولن يُلغى بعد طرح فئتي عشرة وعشرين جنيه من العملات البلاستيكية، معقبة:"العملات البلاستيكية مش هيتكتب عليها، مش هيكون فيه قلب وسهمين والأرقام"، متوقعة إصدار فئات جديدة من العملة البلاستيكية خلال الفترة المقبلة".



وأشارت إلى أن الصورة الموجودة على العملات تضم مسجد الفتاح العليم، ومسجد محمد علي، معلقة: "صور المساجد دليل على أن الدولة تعتبرها رموزًا لها".

