"خادش للحياء محطم للتقاليد" بلاغ للنائب العام لإغلاق تطبيق التيك توك





وتابع، لم تقتصر مواقع التواصل الاجتماعي على التواصل بين الأشخاص وبعضهم البعض أو التسلية فقط، بل امتدت لاستخدامات أخرى، تتعلق بجمع الأموال، عندما ظهرت العديد من التطبيقات أبرزها ما يسمى بـ «التيك توك»، والذي يهدف إلى تقديم محتوى مرئي يفيد الشخص ماديًا كلما حصل على عدد متابعات أكثر



وأضاف صبري أن التطبيق الذي يعتمد على صناعة الفيديوهات الشخصية لمستخدميه، لم يتم تناوله في سياق هادف، بل شهد انحرافًا من الشباب والفتيات نحو الابتزاز والمحتويات المخلة، التي تحمل ألفاظًا ومشاهد غير أخلاقية تضر بالجنسين.





وضرب مثال قائلًا، على سبيل المثال يظهر في مقطع فيديو شاب يتعامل بسلوك غير أخلاقي متلفظًا بكلمات تخالف التقاليد والأعراف وتخل بالآداب العامة بينما على الجانب الآخر، تجد بعض الإناث يظهرن بملابس مثيرة تبدى أجزاءً من جسدهن مع تمايُل أمام عدسة الهاتف، ليظهر الفيديو مثيرًا للشباب، مما يساعدهن في الحصول على المزيد من الإعجابات ومن ثم الشهرة وجني الأموال



وتابع صبري في بلاغه قائلًا، تعددت الجرائم والاختراقات الأخلاقية بالمخالفة لعادات المجتمع وتقاليده وظهرت العديد من الفتيات يؤدون حركات جنسية حقيرة وإيماءات وألفاظ قذرة أدت إلى تقديم العديد منهن إلى المحاكمات لارتكابهن جرائم مخلة بالشرف ونشر الفسق والفجور، واخترق ذلك التطبيق العديد من البيوت المصرية والتي اصبحت الحياة الشخصية لبعضهم مستباحة واصبحت تلك الفيديوهات يتم تصويرها في حجرات النوم وبملابس فاضحة وألفاظ خارجة وإيحاءات جنسية ومواقف تعتمد على الرقص والأغاني الهابطة.





وأضاف صبري أن هذا التطبيق خطرا على المجتمع المصري كونه يدعوا الى نشر الفسق والفجور وارتكاب جرائم مخلة بالشرف وان الفئة العظمى من مستخدمي هذا التطبيق هم من الشباب والفتيات صغاري السن واصبحت وسيلة لجمع الاموال واكتساب الشهرة الزائفة واعتداء على القيم المجتمعية وعدم احترام كبار السن والبعد عن الدين دون رقابة من احد



واختتم صبري بلاغه ملتمسًا إصدار الأمر بالتحقيق فيه وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا لإغلاق تطبيق التيك توك حيث انتشرت من خلاله منصات خادشه للحياء والآداب العامة وتسعى جاهدة إلى نشر الفجور والتدني والفضائح والعري عبر هذه المواقع.