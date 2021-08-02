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مستشار بأكاديمية ناصر يكشف مفاجأة عن الغواصة "S 44"

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إننا نعيش في منطقة ساخنة من العالم، وامتلاك قوات مسلحة قوية هو الضمانة لحماية الدولة، ومشروعاتها.

وأشار "الحلبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن غواصة "S 44" أبحرت إلى الإسكندرية بطاقم مصري، وهو ما يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بتدريب العنصر البشري، وكفاءة عناصر القوات المسلحة، لافتا إلى أن هذه الغواصة مداها كبير، ومدة بقائها في البحر تصل إلى شهرين، وبها كم من التسليح المتنوع.

وأضاف أن غواصة "S 44" من أحدث الغواصات في العالم، وتعد إضافة كبيرة لقواتنا البحرية، وقوة ردع لأي دولة معادية، لافتة إلى ان التدريبات المشتركة جزء من استراتيجية القوات المسلحة، وتهدف إلى تبادل الخبرات ورفع الكفاءة.

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