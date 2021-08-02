سميرة سعيد تبهر جمهورها بإطلالة كلاسيكية

شاركت النجمة سميرة سعيد، جمهورها بظهورها بإطلالة مميزة حيث نشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "، مجموعة صور لها من خلال كليبها الأخير "Mon Cheri".



ارتدت"سميرة" جيب باللون الأحمر، وبلوزة باللون الأسود منقطة باللون الأبيض، وقبعة باللون الأسود، ووضعت ماكياج جرئ مناسب للون بشرتها مما أثار إعجاب الجمهور



ويذكر أن كليب Mon Cheri

هي إنتاج مشترك بين سميرة سعيد ومحمد رشيدي، وهي من كلمات محمد القاياتي، وتوزيع هاني يعقوب، ألحان بلال سرور والفيديو إخراج نضال هاني.

