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هاري كين يودع توتنهام بطريقة غير مباشرة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
هايدي يسري
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أفادت تقارير إنجليزية، أن هاري كين لم يحضر تدريب توتنهام اليوم، ويبدو إن المهاجم الإنجليزي يستعد للذهاب إلي نادي مانشستر سيتي.


حيث كان من المقرر أن يذهب كين بعد العودة من أجازته القصيرة، اليوم الإثنين 2-8، إلي التدريبات الجماعية استعداداً للموسم الجديد، ولكن لم يظهر اللاعب مما جعله يترك علامات استفهام كثيرة حول مستقبله، وهذا ما أكدت عليه صحيفة “سكاي سبورت”.


المهاجم صاحب الـ28 عام، يقترب إلي دخول بوابة مان سيتي، الذي عرض عليه عقد بقيمة 100 مليون جنية استرليني، ومن الواضح أن توتنهام سيودع كين في وقت قريب.


وكان هاري أخبر توتنهام مسبقاً عن رغبته في الرحيل، والذهاب لنادي يحصل علي ألقاب، نظراً لأن مشوار اللاعب الكروي أصبح على وشك الانتهاء، ومن الواضح أن اللاعب يلبي رغبته.

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