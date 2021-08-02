ناقدة رياضية: التنمر يُبعد الفتيات عن لعبة كرة القدم (فيديو)

قالت ندى مجاهد، الناقدة الرياضية، إن التنمر على السيدات التي تمارس رياضة كرة القدم، يُبعد الكثيرات منهن عن ممارستها، معقبة: "في ناس بتقول إن البنت اللي بتلعب كرة القدم مسترجلة، وهذه الافكار تُبعد البنات عن الكرة".



وتابعت "مجاهد"، خلال حوارها مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج "يا أنا ياهي"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الاثنين، أنها تحلل مباريات كرة القدم من خلال الخبرة التي اكتسبتها من خلال ممارستها النقد الرياضي، مشيرة إلى أن فكرة الزعل على خسارة فريق معين أمر يقل مع ممارسة النقد الرياض، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على الأهلي والزمالك.



ولفتت إلى أن وزارة الرياضة أصبحت ترعى الرياضين بصورة لم تكن تحدث من قبل، معقبة: "الدنيا بتتقدم مش بترجع للخلف".

