Advertisements

ناقدة رياضية: التنمر يُبعد الفتيات عن لعبة كرة القدم (فيديو)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قالت ندى مجاهد، الناقدة الرياضية، إن التنمر على السيدات التي تمارس رياضة كرة القدم، يُبعد الكثيرات منهن عن ممارستها، معقبة: "في ناس بتقول إن البنت اللي بتلعب كرة القدم مسترجلة، وهذه الافكار تُبعد البنات عن الكرة".

وتابعت "مجاهد"، خلال حوارها مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج "يا أنا ياهي"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الاثنين، أنها تحلل مباريات كرة القدم من خلال الخبرة التي اكتسبتها من خلال ممارستها النقد الرياضي، مشيرة إلى أن فكرة الزعل على خسارة فريق معين أمر يقل مع ممارسة النقد الرياض، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على الأهلي والزمالك.

ولفتت إلى أن وزارة الرياضة أصبحت ترعى الرياضين بصورة لم تكن تحدث من قبل، معقبة: "الدنيا بتتقدم مش بترجع للخلف".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر مجاهد الكرة النسائية الرياضة النسائية

أخبار تهمك

هاري كين يودع توتنهام بطريقة غير مباشرة

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

تحرك جديد من نجم بيراميدز لحسم انتقاله للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

حيلة جديدة من كلوب لبقاء محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 8 ساعات

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ يوم

ننشر مستندات تراخيص عقار الوراق المنهار.. "استلموها قبل الكارثة بيوم"

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ ساعتين

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن واقعة عبد الرحمن مجدي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

السيسي يداعب طفلًا: "بتلعب رياضة واللا مابتلعبش؟" (فيديو)

الإحصاء: 17% فقط من السعوديون يمارسون الرياضة 150 دقيقة أسبوعيًّا

"الإبراشي": آن الأوان لوجود وجوه جديدة لا تتعامل مع كرة القدم على أنها "مغارة علي بابا"

وزارة الشباب: لدينا مشروع قومي لاكتشاف الموهوبين

ناقدة رياضية: محمد صلاح لاعب لن يتكرر في تاريخ الكرة المصرية

ندى مجاهد: الصحافة الرياضية صعبة جدا على البنات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

06:02 م

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

05:54 م

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

ننشر مستندات تراخيص عقار الوراق المنهار.. "استلموها قبل الكارثة بيوم"

05:43 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان