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معتصم النهار يعلق على مشاركته مع نجوى كرم

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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بعد ظهوره الخاص بفيديو كليب الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ "​مغرومة 2​"، عبّر الممثل السوري ​معتصم النهار​ عن سعادته بتعاونه معها.

ونشر صورة له من الكليب تجمعه مع نجوى في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وأرفق تعليقاً قال فيه: " فنانة كبيرة، إتشرفت بالعمل معها"، وردّت نجوى بالتعليقات: "وأنا كمان إتشرفت بالعمل معك وإنشالله كل إيامك تحصد فيا النجاح".

يُذكر أن فيديو كليب "مغرومة 2" حقق نجاحاً بارزاً، إذ تخطى الـ5 مليون مشاهدة على يوتيوب بعد أيام قليلة من صدوره.

"مغرومة 2" من كلمات وألحان ​نبيل الخوري​ وتوزيع موسيقي داني حلو، أما الكليب فقد تم تصويره بعدسة المخرج اللبناني حسن غدار

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