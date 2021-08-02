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معلومات لا تفوتك عن العملة الجديدة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 07:34 م
العملة البلاستيكية الجديدة
العملة البلاستيكية الجديدة
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شغلت العملة البلاستيكية الجديدة بال المصريين فور تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لبعض الإصدارات النقدية، والتي أثارت جدلاً كبيراً.

العملة البلاستيكية الجديدة

وزادت التساؤلات حول مواعيد طرح العملة البلاستيكية الجديدة وموعد استخدامها، ومميزاتها، وسبب اللجوء إلى تلك العملة البلاستيكية الجديدة، والمقرر طرحها بمختلف الفئات.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية كافة التفاصيل المتعلقة بالعملة البلاستيكية الجديدة في السطور التالية:

بدء إصدار العملة البلاستيكية الجديدة في نوفمبر المقبل.

 تتضمن العملة البلاستيكية الجديدة فئة 10 جنيهات و20 جنيها.

تصنع العملة البلاستيكية الجديدة من مادة أكثر أطول عمرا، ما يحد من تكلفة طباعتها.

يصعب تزويرها وعمرها يصل لـ12 عاماً.

تصنع العملة البلاستيكية الجديدة من مادة البوليمر وهي مادة ضد التلف وضد المياه.

العملة البلاستيكية الجديدة صديقة للبيئة ومقاومة لنقل الميكروبات أو الفيروسات.

تكلفة العملة البلاستيكية الجديدة أعلى من الورقية إلا أنها أكثر جدوى.

 العملة البلاستيكية الجديدة لن تلغي نظيرتها العملة القديمة.

 

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