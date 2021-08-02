محكمة إسرائيلية تؤجل البت بإخلال عائلات "الشيخ جراح"

أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية البت بقرار إخلاء حي الشيخ جراح في القدس إلى موعد لم تحدده، وذلك في جلسة عقدت اليوم الإثنين

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قرار الإرجاء جاء خلال جلسة نظرت في التماسات أفراد 4 عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائهم من منازلهم في الحي، وإحلال مستوطنين مكانهم.

وأوضحت الوكالة أن قرار التأجيل جاء بعد رفض أهالي الحي التوصل لتسوية كانت تنص على أن تبقى العائلات في بيوتها مقابل تعريفهم ب "سكان محميين".