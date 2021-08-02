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انطلاق تحضيرات منتخبا كرة اليد للشباب والناشئين في المنطقة الشرقية

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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انطلقت أمس تحضيرات المنتخب السعودي لكرة اليد للناشئين والشباب -استعداداً للمشاركات الدولية القادمة- في المعسكر المقام بالمنطقة الشرقية، ويستمر حتى السادس من أغسطس الجاري، حيث تحتضن صالة نادي الصفا بصفوى تدريبات منتخب الشباب، فيما يتدرب منتخب الناشئين على فترتين "صباحية" في صالة نادي الاتفاق، و"مسائية" بصالة نادي النهضة بالدمام.

وزار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر وعضوا مجلس الإدارة علي العليوات ومصطفى شهابية اليوم معسكر أخضر الشباب للوقوف على الاستعدادات واحتياجات الأخضـر.

ويستعد منتخب الناشئين "مواليد 2004" للمشاركة في البطولة العربية للمنتخبات المقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر المقبل في جدة، بينما يستعد منتخب درجة الشباب للمشاركة في بطولة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويشرف فنياً على منتخب الناشئين المدرب الوطني هاشم الشرفا، ويساعده عبد رب الرسول الجزيري، والإداري ياسر شاخور، فيما يشرف المدرب الوطني فاضل آل سعيد، ومساعده الوطني موسى هزاع على منتخب الشباب فنياً برفقة الإداري إلياس الداوود.

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