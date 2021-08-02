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وزير الاقتصاد الألماني يؤيد تمديد مساعدات كورونا للشركات

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
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أكد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير دعمه لتمديد المساعدات المالية للشركات المتضررة من جائحة كورونا إلى ما بعد الموعد النهائي الحالي في سبتمبر المقبل.

وقال متحدث باسم ألتماير اليوم الاثنين إن الوزير رحب بإشارات من وزير المالية أولاف شولتس تفيد بأن شولتس لن يسمح بانهيار الشركات، وذلك خلال تصريحات أدلى بها لصحف ألمانية نُشرت في نهاية الأسبوع.


وقال المتحدث: “لقد أيد الوزير ألتماير منذ فترة طويلة تمديد مساعدات كورونا إلى ما بعد سبتمبر لدعم لشركات والموظفين المتضررين، والذين سيكون أمام العديد منهم وقت أطول لمكافحة عواقب كورونا”.

وقال شولتس لصحف مجموعة “فونكه” الإعلامية: “لا ينبغي لأحد أن يتعثر قبل وقت قصير من إنقاذه”، مشيرا إلى احتمال أن يتم تمديد دعم الدوام الجزئي – الذي يوفر رواتب من الدولة للعمال الذين كان سيتم تسريحهم لولا هذا الدعم – والمساعدة المباشرة للشركات إلى ما بعد الموعد النهائي في 30 سبتمبر المقبل، وقال: “أريد أن أمدد كليهما حتى نهاية العام. ربما يتعين علينا مساعدة بعض الشركات في العام المقبل”.

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