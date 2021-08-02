والدة السعودي نادر النادر تنصحه نصيحة غامضة... هل قصدت عودته لطليقته؟







أثارت والدة مشهور التواصل السعودي، نادر النادر الجدل حول النصيحة التي قدمتها له في مقطع فيديو ظهر فيه على حسابه الشخصي بتطبيق سناب شات.



وظهر نادر النادرفي الفيديو يتحدث مع والدته التي قالت له :"هقول لك نصيحة"، ليرد عليها: "شو هي النصيحة".



وجاء رد والدة نادر النادر غامضاً قائلة له: "قديمك نديمك ولو الجديد اغناك"، وهو ما اعتبره الجمهور أنها تلمح إلى سعاد الجابر طليقة نادر النادر السابقة التي أثار انفصاله عنها الكثير من الجدل.



وانفصل نادر النادر عن زوجته سعاد الجابر، وظهر بعدها خلال فيديو وهو يجلس على سرير داخل أحد المستشفيات وكانت بجواره والدته، حيث أكد خبر الانفصال وقال أنه لم يكن خطأ سعاد ولا خطئه الشخصي لكن القسمة والنصيب هى السبب وراء الفراق والانفصال بينهما حتى أن والدته شاركته الدعاء لها