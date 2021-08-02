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أول تعليق من أشرف عبد الباقي على ظهور حمو بيكا في مسرحية "شمسية واربع كراسي"

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحدث الفنان أشرف عبد الباقي عن ظهور مؤدي المهرجانات حمو بيكا في مسرحية "شمسية وأربع كراسي" المقرر عرضها في مسرح الساحل.

وقال "عبد الباقي" في تصريحات صحفية أن حمو بيكا لن يظهر في المسرحية كممثل أو مطرب، حيث سيستعينو فقط به كـ "افيه" لشخص الذي يتسبب في عدد من الأزمات في الساحل.

وتابع "عبد الباقي" أن رد نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي كان طبيعي حيث أنه لن يظهر كممثل أو مغني.

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