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التموين تتعاقد على شراء 60 ألف طن قمح روماني

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مناقصة عالمية على شراء 60 ألف طن قمح روماني.

وذكرت الهيئة، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن فترة الشحن من 24 سبتمبر إلى 4 أكتوبر المقبل.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قد صرح - وقت سابق - بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح آمن، ويكفي عدة شهور، وخلال موسم توريد القمح المحلي الماضي جرى توريد 6ر3 مليون طن.

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