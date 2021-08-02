"البيطريين: تطلق قافلة غلى لفيوم دعمًا لـ "حياة كريمة"





ودعا "سليم" كل الشركات العاملة بالقطاع البيطرى بالمشاركة في تلك القوافل لدعم اتجاه الدولة في تنمية الريف، حيث سيتم إتاحة الفرصة للأطباء البيطريين حديثي التخرج للمشاركة في القافلة لتدريبهم بشكل عملي.



وأوضح، أن مبادرة "حياة كريمة" وضعت الثروة الحيوانية وما تتطلبه من تطوير للخدمات البيطرية ضمن أولوياتها، حيث جاري تطوير الوحدات البيطرية وبنيتها التحتية، وتزويدها بالأجهزة الطبية والمعدات البيطرية اللازمة، بالإضافة إلى تنظيم العديد من القوافل البيطرية للكشف عن الحيوانات، وصرف العلاج والتطعيمات مجانا للحيوانات للحد من الأمراض الوبائية، وكذا تخصيص استثمارت بقيمة 885 مليون جنيه تقريبا لرفع كفاءة نحو ٢١ مجزرا بالمحافظات، مؤكدا أن ذلك بدوره ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ويسهم في توفير فرص عمل للأطباء البيطريين وشباب القرى المستهدفة.



وأشار إلى أن تطوير الوحدات البيطرية أحد أهم الخطوات لحماية الأمن الغذائي، حيث يمكن من خلال الأطباء البيطريين العاملين بها السيطرة على الأمراض الوبائية المعدية ورفع مستوى تغطية التحصينات والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والتي تعد أبرز أعمدة الحياة الاقتصادية ومصدر للغذاء لكثير من الأسر في القرى الأكثر احتياجا.

أعلن الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، رعاية النقابة العامة لقافلة بيطرية بمنطقة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، الثلاثاء المقبل، انطلاقًا من الدور المجتمعي للنقابة لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".