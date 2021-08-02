الصخرة يحسم مستقبله مع برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه حدث تطور جديد بشأن مستقبل الفرنسي صامويل أومتيتي نجم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة توصل لاتفاق مع أومتيتي على الرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي على سبيل الإعارة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أومتيتي البالغ من العمر 27 عاماً اشترط الانتقال إلى نادي كبير ويلعب في دوري أبطال أوروبا وينافس على البطولات.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه حتى هذه اللحظة لم يحصل أومتيتي على أية عروض من الأندية الكبيرة ومع ذلك فإن برشلونة سعيد بموافقة النجم الفرنسي على مبدأ الرحيل.