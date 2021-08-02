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عاجل.. "النواب" الليبي ينفي خبر وفاة عقيلة صالح بحادث سير

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
وكالات
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نفى المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي يوم الاثنين الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لحادث سير أدى لمصرعه.

 

ووصف المركز الإعلامي هذه الأخبار بـ"العارية عن الصحة".

 

كما أكد أن عقيلة صالح بصحة جيدة، واستنكر تناقل هذه الشائعات والأخبار الزائفة وطالب كافة وسائل الإعلام باستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.

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