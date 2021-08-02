تعرف على تطورات العمل في المتحف الكبير ومراكب خوفو

عقد وزير السياحة والآثار، اجتماعًا لمناقشة مستجدات الأعمال في المتحف المصري الكبير ونقل مركب خوفو الأولى، اليوم بمكتبه في مقر الوزارة بالزمالك.





حضر الاجتماع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، والدكتور عيسي زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف.





وخلال الاجتماع تم استعراض آخر مستجدات مشروع نقل وتهيئة مركب خوفو الأولى، ومبنى متحف مراكب الملك خوفو الجديد؛ الذي يتم إنشائه الآن بالمتحف المصري الكبير.





وكذا استعراض التجارب المتتالية الدقيقة التي تمت للإختبار الكامل لجميع مراحل النقل النهائية مع تركيب أجهزة القياس الخاصة لاختبار أداء العربة وثبات الهيكل المعدني وميول الطريق وذلك لضمان وصولها بأمان تام.



