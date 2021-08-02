موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز

يواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الاستعدادات لمواجهة وادي دجلة المقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بالدوري المصري

و يطمح المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الفوز على وادي دجلة من أجل مواصلة مطاردة للزمالك متصدر الترتيب.

و من المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد وادي دجلة ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في تمام الساعة السابعة مساء يوم 4 أغسطس الجاري.

و تنقل مواجهة الأهلي ضد وادي دجلة ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للبطولة.

الجدير بالذكر أن الأهلي يأتي المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 58 نقطة خلف الزمالك متصدر الترتيب المحلي برصيد 61 نقطة.