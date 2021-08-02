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المطربة سمر تجري عملية جراحية عقب حادث سيارة.. تفاصيل

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تعرضت المطربة سمر سيعود، لحادث سيارة اليوم، على طريق الساحل الشمالي، وتم نقلها إلى المستشفى.

وكشفت تصريحات صحفية أن سمير سيعود، خرجت من المستشفى، ولكنها ستعود إليها مرة أخرى لكي تجري عملية في كتفها حيث أصيبت بكسر وشروخ في ظهرها.

وعلقت سمر سيعود، على تعرضها لهذا الحادق، من خلال مشاركتها صورة للسيارة التي تحطمت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت تعليقا قائلهك "بموت.. عربيتي بقت فحم وأنا بموت ادعولي".

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