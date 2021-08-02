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هزة أرضية ثانية بقوة 4.3 درجة تضرب شرق المملكة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب عن تسجيل هزة أرضية ثانية بلغت قوتها 4.3 درجة على سلم ريختر بإقليم الدريوش شرق المملكة.

 

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، أن الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت عند الساعة الثالثة و06 دقائق بعد الظهر (غرينيتش+1).

 

وأضافت أن الهزة سجلت على عمق 22 كيلومترا، عند إلتقاء خط العرض 35.621 درجة شمالا، وخط الطول 3.610 درجة غربا.

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