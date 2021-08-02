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برفقة زوجها.. هاجر أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
منار داود
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شاركت الفنانة هاجر أحمد صور لها من شهر العسل،وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



ظهرت "هاجر" وهي ترتدي كاردجان باللون الأبيض،وقبعه باللون البيج مع زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد في البحر، وذلك أثناء استمتاعهما بشهر العسل


احتفلت الفنانة هاجر أحمد، بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد الحداد، يوم 8 يوليو، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وسط حضور أقارب العروسين وأصدقائهما المقربين وعدد من الفنانين منهم حمادة هلال، صبا الرافعى، عبير منير، وخالد منصور.

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