Advertisements

في ذكرى ميلاده.. تعرف على قصة زواج رشدي أباظة من الأمريكية باربارا

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

تحل اليوم ذكرى وفاة دنجوان السينما المصرية الفنان الكبير رشدي أباظة، ويُعد رشدي من أبرز الفنانين، الذين اشتهروا بتعدد الزيجات، إذ تزوج مرات كثيرة من داخل الوسط الفني، ومن خارجه.

بعد طلاقه من تحية كاريوكا سافر رشدي أباظة، إلى إيطاليا بحثا عن فرصة أكبر لكنه فوجئ بأدوار صغيرة تعرض عليه فرفض وقرر الاستفادة من وجوده هناك في دراسة الفن، كان الفنان اللبناني الأصل جورج وديع عزام، الشهير بلقب بوب عزام، هو المطرب صاحب الأغنية الشهيرة "يامصطفى يا مصطفى" وكان طموح زوجته في الوصول إلى العالمية لكنها كانت ترى أن ينجح محليًا أولًا كطريق نحو العالمية ومن هنا وقع الخلاف بينهما.

كان بوب عزام، صديقا مقربًا له وكان على خلاف مع زوجته الأمريكية باربارا، فبدأت الأخيرة ترمي شباكها حول رشدي.

حاول رشدي أباظة، التهرب من باربارا، حرصًا على صديقه لكنها حاصرته فقرر الابتعاد عنها حتى لا يؤثر على قرارها مع زوجها وبالفعل حصلت على الطلاق وبحثت في كل مكان عنه.

اتفق رشدي وبربارا على الزواج بمجرد الانتهاء من تجديد شقته وإعادة تأثيثها، وتم الزواج أنجب منها ابنته الوحيدة "قسمت" لكنها بدأت تتدخل في اختيارات رشدي الفنية بسبب الغيرة من البطلات وهو الأمر الذي لم يحتمله والذي انتهى بهما إلى الطلاق في نهاية المطاف.



في ذكرى ميلاده.. تعرف على قصة زواج رشدي أباظة من الأمريكية باربارا
في ذكرى ميلاده.. تعرف على قصة زواج رشدي أباظة من الأمريكية باربارا
في ذكرى ميلاده.. تعرف على قصة زواج رشدي أباظة من الأمريكية باربارا
في ذكرى ميلاده.. تعرف على قصة زواج رشدي أباظة من الأمريكية باربارا
في ذكرى ميلاده.. تعرف على قصة زواج رشدي أباظة من الأمريكية باربارا
في ذكرى ميلاده.. تعرف على قصة زواج رشدي أباظة من الأمريكية باربارا

أخبار تهمك

الصخرة يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعتين

صراع إنجليزي على نجم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. "النواب" الليبي ينفي خبر وفاة عقيلة صالح بحادث سير

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يحدد سعر الاستغناء عن نجمه

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. البنك المركزي يفجر مفاجأة عن ألوان العملات الجديدة

منذ ساعة و 15 دقيقة

ننشر مستندات تراخيص عقار الوراق المنهار.. "استلموها قبل الكارثة بيوم"

منذ حوالي 5 ساعات

صراع مشتعل بين الزمالك وبيراميدز على ضم الهداف

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

08:59 م

صراع مشتعل بين الزمالك وبيراميدز على ضم الهداف

10:00 م

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

07:59 م

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس