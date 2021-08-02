في ذكرى ميلاده.. تعرف على قصة زواج رشدي أباظة من الأمريكية باربارا



تحل اليوم ذكرى وفاة دنجوان السينما المصرية الفنان الكبير رشدي أباظة، ويُعد رشدي من أبرز الفنانين، الذين اشتهروا بتعدد الزيجات، إذ تزوج مرات كثيرة من داخل الوسط الفني، ومن خارجه.



بعد طلاقه من تحية كاريوكا سافر رشدي أباظة، إلى إيطاليا بحثا عن فرصة أكبر لكنه فوجئ بأدوار صغيرة تعرض عليه فرفض وقرر الاستفادة من وجوده هناك في دراسة الفن، كان الفنان اللبناني الأصل جورج وديع عزام، الشهير بلقب بوب عزام، هو المطرب صاحب الأغنية الشهيرة "يامصطفى يا مصطفى" وكان طموح زوجته في الوصول إلى العالمية لكنها كانت ترى أن ينجح محليًا أولًا كطريق نحو العالمية ومن هنا وقع الخلاف بينهما.



كان بوب عزام، صديقا مقربًا له وكان على خلاف مع زوجته الأمريكية باربارا، فبدأت الأخيرة ترمي شباكها حول رشدي.



حاول رشدي أباظة، التهرب من باربارا، حرصًا على صديقه لكنها حاصرته فقرر الابتعاد عنها حتى لا يؤثر على قرارها مع زوجها وبالفعل حصلت على الطلاق وبحثت في كل مكان عنه.



اتفق رشدي وبربارا على الزواج بمجرد الانتهاء من تجديد شقته وإعادة تأثيثها، وتم الزواج أنجب منها ابنته الوحيدة "قسمت" لكنها بدأت تتدخل في اختيارات رشدي الفنية بسبب الغيرة من البطلات وهو الأمر الذي لم يحتمله والذي انتهى بهما إلى الطلاق في نهاية المطاف.







