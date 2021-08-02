إعدام أغذية فاسدة و11 محضرًا في حملة بمحيط مستشفى المنصورة

شنّت رئاسة حى غرب المنصورة بالدقهلية، برئاسة اللواء صبرى محمد عبده رئيس حى غرب، اليوم الإثنين، حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطرى.



استهدفت الحملة المطاعم والمحال التجارية بمحيط مستشفى المنصورة الدولى، للتأكد والاطمئنان من مدى جودة المنتجات المعروضة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.



قاد الحملة الدكتورة منى المتبولى نائب رئيس حى غرب المنصورة، والدكتورة إنجى سامى مدير التنمية الاقتصادية، والفريق المعاون لها والمشكل من يسرى كسبة مسئول البيئة، وخالد فتحى مسئول التنمية الاقتصادية، ومن الطب البيطرى الدكتور أحمد حموده، ومن الصحه أحمد يحيى، وطلال طلال من التموين.



وأعدمت الحملة ١١٩ كيلو من المنتجات الغذائية المتنوعة لانتهاء صلاحيتها وتغير الخواص وعدم صلاحيتها للاستخدام الادمى، كما حررت الحملة ٤ محاضر صحية و٥ محاضر تموين ومحضري بيئة.



ومن جانبه، أكد رئيس حى غرب المنصورة على متابعتة اليومية لنتائج حملات اللجان الخماسية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، للحد من جشع التجار ومراقبة الأسعار، والاطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين، والتأكد من مدى الامتثال للاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.



وأضاف أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة، وتأكيدات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق والمحلات وكل منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

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