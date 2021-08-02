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"مصر تسبق العالم" موسى: الدول تتجه للعملات البلاستيكية العام المقبل

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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مصر تسبق العالم موسى: الدول تتجه للعملات البلاستيكية العام المقبل
قال الإعلامي أحمد موسى، إن 30 دولة في العالم تستخدم العملة البلاستيكية الحديثة التي سيطرحها البنك المركزي، متعجبًا من هجوم البعض على تصميم العملة البلاستيكية الحديثة، التي عرضها البنك المركزي بالأمس.

وأشار "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن التوجه المقبل في العالم نحو العملات البلاستيكية.

وأكد الإعلامي، أن العملة البلاستيكية الجديدة ستمنع العصابات من تزييف العملات، موضحًا أن الشكل الذي طرحه البنك المركزي هو شكل مبدأي.

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مصر العملة البلاستيكية الجديدة

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