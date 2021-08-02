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جيرو: لا أعاني من أي ضغوط بعد اختيار القميص رقم 9

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، اليوم الإثنين، أنه لا يعاني من أي ضغوط بعد اختيار القميص رقم 9 مع فريق ميلان الإيطالي، الذي انتقل له مؤخراً، والذي تحول إلى "قميص ملعون" لا يتألق من يرتديه بالشكل المنتظر منذ رحيل المهاجم الأسطوري فيليبو إنزاغي عن صفوف "الروسونيري" في عام 2012.


وقال المهاجم الفرنسي في تصريحات صحافية "لا أؤمن بالخرافات على الإطلاق. أظن أن تقديم مباريات جيدة أو سيئة لا يعتمد على القميص الذي ترتديه، أستطيع تحمل الضغط الواقع علي بعد ارتداء الرقم 9، الذي مر على نجوم بحجم إنزاجي وفان باستن وبابين".


وتابع "الأمر بمثابة فخر بالنسبة لي، ومسؤولية كبيرة ستدفعني لتقديم أفضل ما لدي من أجل إسعاد جماهير الفريق"، معرباً عن آماله في التألق مع الميلان، الذي انتقل له في موسم الانتقالات الصيفية الجاري.


يذكر أنه منذ رحيل إنزاغي في 2012، ارتدى العديد من المهاجمين الرقم 9 مع ميلان على رأسهم أليكساندر باتو ولويس أدريانو والأرجنتيني جونزالو إيجواين والبرتغالي أندري سيلفا والكرواتي ماريو ماندزوكيتش، ولكن أغلبهم فشل في إثبات نفسه وكانت رحلته قصيرة مع الفريق.


وعن إمكانية مشاركته كبديل للسويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش على مدار الموسم قال "لا أشعر أنني سأكون بديلاً لأي لاعب. اختيار اللاعبين سيكون مهمة المدير الفني (ستيفانو بيولي)، وأتمنى المشاركة في أكبر عدد مباريات ممكن، خاصة وأن الإدارة تثق في وتعاقدت معي لأنها تعتقد أنني أستطيع مساعدة الفريق".


وأعرب المهاجم الفرنسي عن فخره باللعب إلى جانب إبراهيموفيتش، مشيراً إلى أن قرار الدفع بهما معا في المباريات سيكون متوقف على المدير الفني، مشيراً إلى أن طريقة لعبه تختلف عن النجم السويدي، مشيرا إلى أن الأخير يستطيع المشاركة في تنظيم اللعب في الخطوط الأمامية وليس فقط إنهاء الهجمات. 

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