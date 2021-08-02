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"الصاوي" يأمر بتشغيل 6 مكاتب رقْميَّة جديدة لتقديم خدمات نيابات الأسرة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 08:32 م
النائب العام المستشار حمادة الصاوي
النائب العام المستشار حمادة الصاوي
مـروة هيـكل
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أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام ببدء التشغيل التجريبي لستة مكاتب رقمية جديدة وذلك لتقديم خدمات نيابات الأسرة الإلكترونية.

والمكاتب الستة الجديدة تقع في مناطق الزيتون وعين شمس وميناء القاهرة الجوي بالقاهرة، والدخيلة بالإسكندرية، وميت غمر بالدقهلية، ونجع حمادي بقنا.
 
وكان "الصاوي" أمر سلفًا بتشغيل عشرين مكتبًا رقْميًّا مماثلًا على مستوى الجمهورية، موجها بتقديم خدمات نيابات المرور الإلكترونية بالمكتب الرقميِّ الكائن بميناء القاهرة الجوي لمركزيته وأهميته، وإعداده لتقديم خدمات الاستعلام عن الممنوعين من السفر وتنفيذ الأحكام مستقبلًا.

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نيابات الاسرة مكاتب نيابة مكاتب رقمية مكاتب حماده الصاوي النائب العام

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