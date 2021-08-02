"مش اختراع مصري".. أحمد موسى يرد على منتقدي العملات البلاستيكية (فيديو)

دافع الإعلامي أحمد موسى، عن العملات البلاستيكية قائلا إنها ليست اختراعًا مصريًا، موضحا أن أستراليا أول دولة في العالم تستخدمها وكان ذلك في 1988، بينما بدأت بريطانيا استخدامها عام 2015.



وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم أن أول الدول العربية التي شرعت في استخدام العملة الجديدة هي الكويت وتلتها السعودية، لافتا إلى أن فوائدها كثيرة.



ولفت موسى، إلى أن العملة الجديدة التي تم تداول صورها بالأمس، ليست نهائية ولم تنزل السوق وإنما هي نموذج لاستقبال الآراء حولها.



وتابع ساخرا: "في مصر هناك خبراء في في كل المجالات، الأمن والجيش والمشروعات والطرق والكباري والكرة، بما فيها العملات، ومنذ الحديث أمس عن العملة الجديدة بدأوا ينتقدون الدولة".