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"4500 متر رصف".. رئيس غرب المنصورة يتابع أعمال الطرق (صور)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تابع رئيس حي غرب المنصورة اللواء صبري محمد عبده اليوم الاثنين، سير الأعمال بمشروعات المرافق والخدمات المدرجة بالخطة الأستثمارية وخطة ترميم ورفع كفاءة الشوارع الكائنة بنطاق الحى، ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجرى تنفيذها، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مشروعات الطرق والرصف

ورافقه أثناء جولته للمتابعة المهندس محمد المرشدي مدير الإدارة الهندسية، ومحمد خفاجي مدير الطرق بحي غرب.  

كما تابع معدلات الإنجاز في أعمال الترميم والرصف الجاري تنفيذها حيث تم رصف شارع أسامة بن زياد الواصل مابين شارعي أحمد ماهر ومنطقة جيهان على مساحة ٤٥٠٠ متر مسطح وتم تزويد جانبى الشارع ببلوعات لصرف مياه الأمطار. 

وأكد، أنه يولي اهتمامًا خاصًا برصف وتمهيد الطرق وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم. 

وأشار، إلى ضرورة الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال الرصف للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

جاء ذلك ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن رفع كفاءة والارتقاء بالمظهر الجمالى بكافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى لأعادة الشكل الحضارى لمدن المحافظة، والمتابعة المستمرة على مدار اليوم لكافة الاعمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 
"4500 متر رصف".. رئيس غرب المنصورة يتابع أعمال الطرق (صور)
"4500 متر رصف".. رئيس غرب المنصورة يتابع أعمال الطرق (صور)
"4500 متر رصف".. رئيس غرب المنصورة يتابع أعمال الطرق (صور)
"4500 متر رصف".. رئيس غرب المنصورة يتابع أعمال الطرق (صور)
"4500 متر رصف".. رئيس غرب المنصورة يتابع أعمال الطرق (صور)
"4500 متر رصف".. رئيس غرب المنصورة يتابع أعمال الطرق (صور)

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مصر رصف الطرق انجازات

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