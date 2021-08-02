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برلماني: آداء مجلس النواب في دور الإنعقاد الأول لا يقل عن 90 ٪

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أشاد النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بما حققه المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، حيث أن جميع مشروعات القوانين المقرر لها تمت مناقشتها على أكمل وجهه.

وقال "شمس الدين" في تصريح لبوابة "الفجر": إن المجلس أقر العديد من مشروعات القوانين، والتي جاءت أبرزها في الموافقة على صندوق أسر الشهداء، وتبرع النواب بمكافأة سنة لصالح الصندوق، وهذا أقل ما يجب تقديمه إلى هؤلاء الأسر الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

وتابع: كذا مناقشة الموازنة العامة للدولة، وإبداء النواب ملاحظاتهم عليها، والاستماع إلي بيانات الوزراء بشأن كل وزارة والوقوف على ماتم إنجازه من خطة الحكومة، بالإضافة إلى الموافقة على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش، وفصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة، وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، بجانب الموافقة على قروض ومنح موجه لجمهورية مصر العربية، موضحًا تقييمه لأداء المجلس خلال دور الانعقاد الأول بأنه لا يقل عن 90% بما فيهم اللجان النوعية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، بإدارة المستشار الدكتور حنفي جبالي للجلسات بعقلانية ممتازة وله وزن ثقيل جدا، وسعداء باعتلاءه رئيسًا للمجلس، كما أنه يتعامل مع النواب بكل يسر وسلاسة دون تعقيد.

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