قصة ابنة شريهان الثانية تضعها على صدارة "جوجل"

عادت الفنانة الاستعراضية الكبيرة شريهان للواجهة مجدداً، منذ أن ظهرت في إعلان إحدى شركات الاتصالات في رمضان الماضي، وتلقى اهتمام وإعجاب الملايين العاشقة لفنها.





شريهان





وتصدرت شريهان تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الاثنين الموافق الثاني من أغسطس 2021، بعد أن كتبت قصة ابنتها في منشور لها على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام".





ابنة شريهان





وروت النجمة شريهان حكاية إنجاب ابنتها الثانية تالية في رسالة مؤثرة خلال احتفالها بعيد ميلادها واصفة الأمر بأنه كان أمنية على لسان شقيقتها الكبرى التي تمنت وجود اخت تلعب معها.





قصة ابنة شريهان





وقالت شريهان إن ابنتها الكبرى تمنت أن توجد أخت لها لكي تشاركها اللعب، ما أثر في شريهان التي كانت تعلم أنه من المستحيل حدوث هذا الأمر بسبب مرضها.





تالية ابنة شريهان





وأوضحت شريهان في منشور لها على "إنستجرام"، القصة قائلةً: "إنتي حلم وأُمنيَة تمنتها عَلَيَّ شقيقتك لولوة وهي في سن الثامنة وحتى العشر سنوات، قالت لي أريد أخت تلعب معي وألعب معها، قُلت لها أتمنى، وحسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل".





شريهان والحج وإنجاب ابنتها





وأضافت شريهان: "وفي نفس العام ديسمبر 2008 ذهبت لأداء فريضتي الحج، وأنا في خيمتي طلبتك من ربي وقرأت سورة مريم وقُلت لربي سأسميها مريم أو تالية القرآن الكريم، فأهداني ربي هديته لأن معه لا شيء مستحيل وكُنتي دعوتي المستجابة".





شريهان ممنوعة من الإنجاب





وأردفت النجمة شريهان: "أبلغت أطبائي فقالوا لي لا يمكن واستحالة، الحمل يجعل المرض نشط وأشرس في انتشاره ومستحيل، ولكي الخيار في الاختيار واختاري بين أمرين تربية ومراعاة لولوة أو إهدائها أخ أو أخت".





شريهان تختار ابنتها





وتابعت: "اخترت هدية ربي وقلت لهم هو يعلم وأنتم لا تعلمون، الهدية لا تُرَد فما بالكم إن كانت من الرحمن الرحيم، وقال لكِ كوني فَكُنتِ ‏دعوتي المستجابة رغم إستحالة كل شيئ".





شريهان تتغزل في ابنتها





وتغزلت شريهان في تالية قائلةً: "كل عام وأنتِ الخير والرحمة والشفاء والسلام والمستقبل والأمل في الغد ياملاكي الصغير وأمنية شقيقتك ودعوتي المستجابة تالية القرآن الكريم".



